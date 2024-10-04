الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال إشتباك في شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن اثنين من جنوده من لواء جولاني قتلا في شمال إسرائيل، فيما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.