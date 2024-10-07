انفجار جديد قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك

أعلنت الشرطة في كوبنهاغن سماع دوي إنفجار ليلا على مسافة 500 متر من السفارة الإسرائيلية في الدنمارك، بعد خمسة أيام من هجوم مماثل وقع بجوار هذه البعثة الدبلوماسية.



وقالت المفتشة في شرطة كوبنهاغن ترين مولر، أمام الصحافيين: "نحاول بالطبع تحديد ما إذا كان هناك صلة بالحادث الذي تعرضت له السفارة الإسرائيلية" الأسبوع الماضي.



وأضافت: "لا شيء يشير إلى ذلك" موضحة أن الإنفجار ناجم بلا شك عن إطلاق نار.



وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية آثار الانفجار أمام مبنى سكني يبعد حوالى 500 متر عن السفارة.