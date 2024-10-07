نائب قائد فيلق القدس الإيراني: قاآني بصحة جيدة

أعلن نائب قائد فيلق القدس الإيراني إيرج مسجدي أن قائد الفيلق إسماعيل قاآني "بصحة جيدة"، وذلك بعدما قال مسؤولان أمنيان إيرانيان لرويترز أمس الأحد إن الاتصال فقد بقاآني منذ ضربات على بيروت أواخر الأسبوع الماضي.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسجدي القول، في إشارة إلى قاآني، "إنه بصحة جيدة ويمارس أنشطته. البعض يطلبون منا إصدار بيان... لا يوجد ما يدعو لذلك".



وقال أحد المسؤولين الذين تحدثوا إلى رويترز إن قاآني كان في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ضربة وقعت الأسبوع الماضي وأشارت تقارير إلى أنها استهدفت القيادي الكبير في حزب الله هاشم صفي الدين. وذكر المسؤول أن قاآني لم يكن يعقد لقاء مع صفي الدين.



