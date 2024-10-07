الكرملين: روسيا ستعين سفيرا جديدا لدى أميركا

أعلن الكرملين أن روسيا تعتزم تعيين سفير جديد لها لدى الولايات المتحدة، مما يبدد التكهنات بأنه سيتم خفض العلاقات مع واشنطن مع انتهاء فترة السفير الحالي أناتولي أنتونوف.وولد الدبلوماسي المحنك أنتونوف (69 عاما) في سيبيريا ويعمل على رأس السفارة الروسية في واشنطن منذ 2017. وقال في يوليو تموز إن فترة عمله أوشكت على الانتهاء.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لا يوجد على جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين موعد لاستقبال أنتانوف لكنه أضاف أن السفير يمكنه تقديم تقارير يومية للرئيس.وردا على سؤال بخصوص ما إذا كانت عودة أنتونوف تشير إلى خفض العلاقات مع الولايات المتحدة، قال: "لا بالطبع، سيتم تعيين سفير آخر في الوقت المناسب".