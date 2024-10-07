نتنياهو يتعهد في ذكرى 7 تشرين الأول بإعادة الرهائن المحتجزين في غزة

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة إلى ديارهم، خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية.



وقال نتنياهو خلال مراسم في القدس: "في هذا اليوم وفي هذا المكان وفي أماكن عديدة من بلادنا، نستذكر موتانا ورهائننا الذين من واجبنا أن نعيدهم إلى ديارهم، وأبطالنا الذين سقطوا دفاعا عن الوطن والبلد".