البابا يندد بفشل الدبلوماسية "المخزي" في الشرق الأوسط

ندد البابا فرنسيس الاثنين في رسالة إلى الكاثوليك في الشرق الأوسط بفشل القوى العظمى "المخزي" في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والذي ردت عليه إسرائيل بهجوم عنيف على قطاع غزة.



وقال البابا "قبل سنة أشعل فتيل الحقد. ولم ينطفئ لا بل استعر واستحال دوامة عنف" جراء "عجز الاسرة الدولية المخزي وكذلك أقوى الدول، عن إسكات الأسلحة ووضع حد لمأساة الحرب".