بايدن يؤكد في ذكرى 7 اكتوبر "الالتزام الكامل بأمن إسرائيل"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن "الالتزام الكامل بأمن إسرائيل"، بمناسبة مرور عام من هجوم حماس في 7 تشرين الأول.



وكتب الرئيس الأميركي في بيان أن "التاريخ سيذكر أيضا يوم 7 تشرين الأول باعتباره يوما أسود بالنسبة للفلسطينيين بسبب النزاع الذي بدأته حماس في ذلك اليوم. عانى عدد كبير جدا من المدنيين كثيرا خلال هذا العام من النزاع".