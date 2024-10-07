وزير الخارجية الفرنسي في القدس :"القوة وحدها لا تكفي لضمان أمن إسرائيل"

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين مع حلول الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على إسرائيل، أن بلاده ترى أن "القوة وحدها لا تكفي لضمان أمن إسرائيل".



وقال بارو في القدس "لقد حان وقت الدبلوماسية" بينما امتدت الحرب في قطاع غزة الآن إلى لبنان.

