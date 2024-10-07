عقوبات أميركية متعلقة بحماس في الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر

أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته الحركة على إسرائيل، بحسب وزارة الخزانة الاميركية.