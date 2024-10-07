أبو عبيدة في الذكرى السنوية لـ"طوفان الاقصى": خيارنا هو الاستمرار في المعركة

اعتبر المتحدث باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة في الذكرى السنوية لمعركة "طوفان الاقصى" ان "ما حدث مع الأسرى الستة في رفح ربما يتكرر مع آخرين طالما يتعنت نتنياهو وحكومته الإرهابية، ونقول لجمهور الاحتلال إنه كان بإمكانكم استعادة أسراكم منذ عام لو ناسب ذلك طموحات نتنياهو".



وقال "عمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للعدو وتكبده خسائر اقتصادية وتفرض عليه التهجير".



واضاف أبو عبيدة "خيارنا هو الاستمرار في معركة استنزاف طويلة ومؤلمة مع العدو والمعارك أثبتت نجاح هذا الخيار".



ورأى ان " استشهاد القائدين الكبيرين إسماعيل هنية وحسن نصر الله دليل واضح على عدم فهم العدو طبيعة المقاومة".



ودعا إلى أكبر هجوم سيبراني ضد اسرائيل من خبراء الحرب الإلكترونية.



واشار الى ان "مصير أسرى العدو مرهون بقرار من حكومة الاحتلال ولا نستبعد دخول ملفهم إلى نفق مظلم".