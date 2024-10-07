بوتين سيلتقي الرئيس الإيراني في تركمنستان الجمعة



يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة خلال منتدى في تركمنستان، وفق ما أفاد مستشار للرئاسة الروسية الاثنين.



وأفاد مستشار بوتين بشأن السياسة الخارجية يوري أوشاكوف الصحافيين بأن الزعيمين سيجتمعان في عشق آباد. وقال "يحمل هذا الاجتماع أهمية بالغة لبحث القضايا الثنائية وبالتأكيد، بحث الوضع المتصاعد بحدة في الشرق الأوسط".

