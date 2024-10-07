الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن باتجاه وسط البلاد، وذلك مع إحيائها الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 تشرين الاولز



وأفاد الجيش بداية عن "صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن" ما أدى لإطلاق صفارات الانذار في وسط إسرائيل، قبل أن يعلن في بيان ثانٍ اعتراض الصاروخ بنجاح".