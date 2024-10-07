إيران تشيد بهجوم 7 تشرين الأول باعتباره "نقطة تحوّل تاريخية"

أشادت طهران بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023، ووصفته بأنه "نقطة تحول تاريخية" في الكفاح الفلسطيني ضد إسرائيل، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الإثنين في الذكرى السنوية الأولى للهجوم.



وقالت الخارجية إن "عملية السابع من تشرين الأول 2023 تمثل نقطة تحول في تاريخ النضال المشروع للأمة الفلسطينية ضد احتلال وقمع النظام الصهيوني".

