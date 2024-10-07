قصة طوفان الاقصى

انفجار ضخم على طريق مطار مدينة كراتشي الباكستانية

انفجار ضخم على طريق مطار مدينة كراتشي الباكستانية

ستارمر يدعو البريطانيين إلى دعم المجتمع اليهودي "بشكل لا لبس فيه"