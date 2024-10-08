اجتماع بين شولتس وبايدن وماكرون وستارمر السبت في برلين

يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس صباح السبت في برلين الرئيسين الأميركي والفرنسي جو بايدن وإيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لبحث الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط على ما أفاد مصدر حكومي ألماني.



ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة جو بايدن لألمانيا حيث ينتظر وصوله مساء الخميس.



إثر اللقاء، يشارك القادة بعد ظهر السبت في اجتماع للدول الحليفة لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الأميركية في جنوب غرب ألمانيا.