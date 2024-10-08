وزير الخارجية الإيراني: أي اعتداء على البنى التحتية الإيرانية سيستدعي رداً أقوى

حذّرت إيران إسرائيل من أي اعتداء على بنيتها التحتية، في ظل مخاوف من تعرض منشآت نووية أو نفطية في الجمهورية الإسلامية لضربة من إسرائيل رداً على هجوم صاروخي نفذته طهران ضدها الأسبوع الماضي.



وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي من أن "أي اعتداء على البنى التحتية الإيرانية سيستدعي رداً أقوى" من قبل طهران.



وحضّ اسرائيل على "عدم اختبار إرادة إيران"، وذلك بحسب التصريحات التي أوردتها وكالة إرنا الرسمية.