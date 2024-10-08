الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الإيراني: أي اعتداء على البنى التحتية الإيرانية سيستدعي رداً أقوى

أخبار دولية
2024-10-08 | 06:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية الإيراني: أي اعتداء على البنى التحتية الإيرانية سيستدعي رداً أقوى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخارجية الإيراني: أي اعتداء على البنى التحتية الإيرانية سيستدعي رداً أقوى

حذّرت إيران إسرائيل من أي اعتداء على بنيتها التحتية، في ظل مخاوف من تعرض منشآت نووية أو نفطية في الجمهورية الإسلامية لضربة من إسرائيل رداً على هجوم صاروخي نفذته طهران ضدها الأسبوع الماضي.
     
وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي من أن "أي اعتداء على البنى التحتية الإيرانية سيستدعي رداً أقوى" من قبل طهران.
     
وحضّ اسرائيل على "عدم اختبار إرادة إيران"، وذلك بحسب التصريحات التي أوردتها وكالة إرنا الرسمية.

أخبار دولية

إيران

إسرائيل

عباس عراقجي

البنى التحتية

منشآت نووية

LBCI التالي
الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 17 شخصا بضربة إسرائيلية في مخيم البريج
اجتماع بين شولتس وبايدن وماكرون وستارمر السبت في برلين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-10-02

بايدن يبدي معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية

LBCI
أخبار دولية
2024-10-02

رئيس الأركان الإيراني يهدّد بضرب "كل البنى التحتية" في إسرائيل إذا هاجمت بلاده

LBCI
أخبار دولية
15:25

السفارة الإيرانية في سوريا: لا يوجد أي مواطن إيراني بين القتلى أو المصابين في الهجوم الإسرائيلي على دمشق

LBCI
آخر الأخبار
07:00

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: سنرد على هجوم إيران لكننا لن نفعل ذلك بطريقة تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة معها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:31

باريس تتحدث عن "استفزاز" بعد تهديد نتانياهو بتدمير لبنان مثلما حدث في غزة

LBCI
أخبار دولية
15:25

السفارة الإيرانية في سوريا: لا يوجد أي مواطن إيراني بين القتلى أو المصابين في الهجوم الإسرائيلي على دمشق

LBCI
أخبار دولية
15:06

طهران أبلغت دول الخليج بأنه سيكون "من غير المقبول" أن تسمح باستخدام مجالها الجوي ضد إيران

LBCI
أخبار دولية
14:59

غالانت ألغى خططه لزيارة البنتاغون غدا الأربعاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-08-04

ستة قتلى على الأقل في اشتباكين بشمال شرق المكسيك

LBCI
آخر الأخبار
05:24

مريض بحاجة إلى بلاكيت من فئة A- أو A+ أو O- أو O+ وإلى دم من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو... للتبرّع الاتصال على الرقم 03566030

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-07

البنتاغون: أوستن تحدث مع غالانت لمناقشة أفعال إيران المزعزعة للإستقرار في الشرق الأوسط والوضع الحالي في لبنان وغزة

LBCI
آخر الأخبار
14:43

غارة على المنطقة الواقعة بين السماعية والمعلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

أمرٌ لم تعتد عليه... اليونيفيل تواجه خطراً في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

أحلام الشباب المهجرين لا توقفها الحرب وجامعة العائلة المقدسة في البترون تفتح أبوابها أمامهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

مساعدات إماراتية الى لبنان .. من الشعب الى الشعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر في لبنان ومعها مساعدات

LBCI
أمن وقضاء
14:36

وزارة الصحة: ٤ مستشفيات فقط توقفت عن العمل وباقي المستشفيات يعمل بشكل طبيعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

ما فشل به لبنان نجحت به الحرب الإسرائيلية والسوريون يعودون بمئات الآلاف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

الحرب على لبنان تضغط على اقتصاد سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تداعيات الحرب... عام من الخسائر الاقتصادية على لبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:06

هذا ما يجري في مارون الراس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:32

قرار وثلاثة تعاميم لوزير التربية حول المدارس والجامعات الخاصة

LBCI
أخبار لبنان
16:55

الجيش الاسرائيلي يعلن سلسلة استهدافاته في لبنان اليوم

LBCI
أخبار لبنان
03:40

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: ديروا بالكم!

LBCI
أخبار لبنان
06:57

أدرعي: قوات لواء غولاني تسيطر على مجمع تابع لعناصر "حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:41

مجددا... إنذار من أدرعي لهؤلاء السكان

LBCI
خبر عاجل
11:51

اجتماع بين جمعية مصارف لبنان ومنصوري... وهذا ما تم التأكيد عليه

LBCI
خبر عاجل
00:38

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على رئيس منظومة الأركان في "حزب الله" سهيل حسين حسيني

LBCI
أمن وقضاء
02:10

إرتفاع بأسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More