الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 17 شخصا بضربة إسرائيلية في مخيم البريج

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 17 شخصا على الأقل في ضربة إسرائيلية على مخيم للاجئين وسط القطاع.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيان: "17 شهيدا بينهم أطفال تم انتشالهم وعدد من الجرحى من قبل طواقم الدفاع المدني في الوسطى من منزل عائلة عبد الهادي المكون من ثلاثة طوابق، الذي تم قصفه بصاروخ من طائرة حربية في مخيم البريج وسط قطاع غزة".