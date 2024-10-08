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جمعيات صحافيين تطالب مجددا بالدخول إلى غزة

أخبار دولية
2024-10-08 | 08:17
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جمعيات صحافيين تطالب مجددا بالدخول إلى غزة
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جمعيات صحافيين تطالب مجددا بالدخول إلى غزة

طالبت حوالى ثلاثين جمعية صحافية مقر غالبيتها في فرنسا فضلا عن منظمة "مراسلون بلا حدود" "مجددا" باتاحة "الدخول إلى غزة" في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الثلاثاء.
     
وطالب الموقعون في مقدمة المقال الذي نشر بالفرنسية والعربية والعبرية "الهيئات الدولية وقادة كل الدول الدعوة إلى فتح القطاع أمام الصحافيين لكي يمارسوا مهنتهم: الإعلام".
     
وقالوا: "نطلب من السلطات الإسرائيلية حماية أمن الصحافيين الذين يحاولون حالياً العمل في غزة، وفتح هذا القطاع أمام الصحافة الدولية لتتمكن من أداء مهامها: الإعلام من دون قيود وأن تكون شاهدا على مجريات هذه الحرب، التي تعد واحدة من أكثر الحروب دموية وعنفاً في بداية القرن الحادي والعشرين".
     
وجاء في المقال أن "إسرائيل تمنع" الوصول إلى قطاع غزة "مما يجعل من المستحيل مشاهدة ما يحدث هناك بشكل مباشر. من المستحيل نقل صورة عن الدمار الهائل، وعن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى الفلسطينيين من دون الاعتماد على المعلومات التي تصدرها كل جهة".
     
وأضاف: "نكرر أن التضليل والكذب هما أيضاً أدوات حرب تستخدمها الأطراف المختلفة في هذا الصراع. ومنع الصحافيين من ممارسة مهنتهم بحرية لا يمكن إلا أن يغذي ذلك".
     
وأكد أن "حق الإعلام وتلقي المعلومات هو ركيزة ديمقراطياتنا. إنه حرية أساسية منصوص عليها في (..) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
     
وكانت وسائل الإعلام الألمانية الرئيسية طالبت في منتصف أيلول بإتاحة الدخول إلى قطاع غزة، معتبرة أن "الاستبعاد شبه الكامل لوسائل الإعلام الدولية (..) غير مسبوق في التاريخ الحديث".

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