أدرعي: استهداف المنصات التي استخدمت لإطلاق الصواريخ نحو حيفا

#عاجل جيش الدفاع يواصل مهاجمة أهداف لحزب الله: استهداف المنصات الصاروخية التي استخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو حيفا
أغارت طائرات جيش الدفاع قبل قليل على عدة منصات صاروخية تم استخدامها لإطلاق القذائف نحو منطقة حيفا اليوم.
خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية في… pic.twitter.com/6wlxBahcRa
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2024
#عاجل جيش الدفاع يواصل مهاجمة أهداف لحزب الله: استهداف المنصات الصاروخية التي استخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو حيفا
أغارت طائرات جيش الدفاع قبل قليل على عدة منصات صاروخية تم استخدامها لإطلاق القذائف نحو منطقة حيفا اليوم.
خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية في… pic.twitter.com/6wlxBahcRa