أدرعي: استهداف المنصات التي استخدمت لإطلاق الصواريخ نحو حيفا

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرات الجيش الاسرائيلي أغارت قبل قليل على منصات صاروخية عدة تم استخدامها لإطلاق القذائف نحو منطقة حيفا اليوم.



وقال عبر "إكس": "أغارت طائرات حربية في بيروت خلال ساعات الليلة الماضية على مستودع أسلحة وبنى عسكرية أخرى لحزب الله".



واضاف: "كما هاجمت طائرات سلاح الجو على مدار الساعات الماضية عناصر وأهداف لحزب الله في لبنان ومن بين الأهداف منصات صاروخية ومباني عسكرية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع".



ولفت أدرعي، الى أن يوم أمس، رصدت قوات من لواء 646 عناصر من حزب الله يدخلون إلى مبنى مدرسة في قرية طير حرفا كان يستخدمه حزب الله ووضع داخلها منصة موجهة نحو الأراضي الاسرائيل حيث وبعد وقت قصير من عملية الرصد قضت طائرة لسلاح الجو على العناصر داخل منطقة المدرسة.