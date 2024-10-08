النرويج ترفع مستوى التهديد الإرهابي الداخلي بسبب صراع الشرق الأوسط

أعلنت مديرية الشرطة الوطنية في النرويج اليوم، أن جهاز الأمن رفع تقييم التهديد الإرهابي في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى.



وقالت الشرطة في بيان: "رفع جهاز الأمن مستوى التهديد الإرهابي في النرويج من متوسط إلى مرتفع بسبب التصعيد المستمر للصراع في الشرق الأوسط".



وأضافت: "التهديد الموجه بصفة خاصة إلى الأهداف اليهودية والإسرائيلية هو ما يتزايد أكثر".