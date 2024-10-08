أدرعي يجدد دعوته لسكان جباليا: لاخلاء المنطقة فورًا

#عاجل جيش الدفاع بصدد العمل بقوة في منطقة جباليا ويكرر دعوته للسكان باخلاء المنطقة فورًا والانتقال حنوبًا



⭕️يكرر جيش الدفاع دعوته إلى سكان مخيم جباليا لاخلاء منازلهم فورًا . في الفترة الزمنية القريبة ستعمل قوات الفرقة 162 في تلك المنطقة بقوة جوًّا وبرًّا.



⭕️ندعو السكان للخروج… pic.twitter.com/kj87390dth — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2024

جدّد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي دعوته للسكان في منطقة جباليا باخلاء المنطقة فورًا والانتقال جنوبًا.وكتب أدرعي عبر "إكس": "الجيش الاسرائيلي بصدد العمل بقوة في منطقة جباليا ويكرر دعوته للسكان باخلاء المنطقة فورًا والانتقال جنوبًا".واضاف: "يكرر الجيش الاسرائيلي دعوته إلى سكان مخيم جباليا لاخلاء منازلهم فورًا. في الفترة الزمنية القريبة ستعمل قوات الفرقة 162 في تلك المنطقة بقوة جوًّا وبرًّا".ودعا أدرعي السكان للخروج من المنطقة والتحرك عبر شارع الترنس إلى شارع صلاح الدين فقط والانتقال جنوبًا، قائلا: "التحرك جنوبًا في محور آخر قد يعرضكم للخطر".