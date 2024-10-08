أدرعي يجدد دعوته لسكان جباليا: لاخلاء المنطقة فورًا

#عاجل جيش الدفاع بصدد العمل بقوة في منطقة جباليا ويكرر دعوته للسكان باخلاء المنطقة فورًا والانتقال حنوبًا
⭕️يكرر جيش الدفاع دعوته إلى سكان مخيم جباليا لاخلاء منازلهم فورًا . في الفترة الزمنية القريبة ستعمل قوات الفرقة 162 في تلك المنطقة بقوة جوًّا وبرًّا.
⭕️ندعو السكان للخروج… pic.twitter.com/kj87390dth
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2024
#عاجل جيش الدفاع بصدد العمل بقوة في منطقة جباليا ويكرر دعوته للسكان باخلاء المنطقة فورًا والانتقال حنوبًا
⭕️يكرر جيش الدفاع دعوته إلى سكان مخيم جباليا لاخلاء منازلهم فورًا . في الفترة الزمنية القريبة ستعمل قوات الفرقة 162 في تلك المنطقة بقوة جوًّا وبرًّا.
⭕️ندعو السكان للخروج… pic.twitter.com/kj87390dth