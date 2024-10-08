ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طمأن الجميع على صحة الملك في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم بعد أن قال الديوان الملكي الأحد إن الملك سيخضع لفحوص طبية بسبب التهاب في الرئة.