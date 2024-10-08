البيت الأبيض: بايدن يرجئ زيارة ألمانيا وأنغولا لبحث الإستعدادات لمواجهة الإعصار ميلتون

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يؤجل زيارته المقبلة إلى ألمانيا وأنغولا وذلك ليشرف على الاستعدادات للإعصار ميلتون وجهود الإغاثة بعد الإعصار هيلين.



وقال البيت الأبيض في بيان: "نظرا للمسار المتوقع وقوة الإعصار ميلتون، أرجأ بايدن زيارته المقبلة لألمانيا وأنغولا ليشرف على الاستعدادات المتعلقة بمواجهة هذا الإعصار فضلا عن معالجة تداعيات الإعصار هيلين في جنوب شرق البلاد".