إسرائيل تشدد القيود على المدنيين في منطقة حيفا

شددت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل اليوم، القيود المفروضة على المدنيين في منطقة حيفا في أعقاب إطلاق حزب الله وابل صواريخ على إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي: "نطاق الأنشطة سيتغير من جزئي إلى محدود، مما يعني حظر الأنشطة التعليمية"، مضيفا أن الإرشادات الخاصة ببقية أنحاء إسرائيل تظل من دون تغيير.