المركز الأميركي للأعاصير: الإعصار ميلتون يشتد مجددا إلى الفئة القصوى

اشتدّت قوة الإعصار ميلتون مجدّدا إلى الفئة القصوى مع بلوغ سرعة الرياح المصاحبة له 270 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للأعاصير الذي حذّر من أنّ الإعصار المدمّر يواصل طريقه في خليج المكسيك نحو ولاية فلوريدا.



وقال المركز إنّه "من المرجّح أن تحدث تقلبات في قوة ميلتون أثناء تقدّمه عبر خليج المكسيك الشرقي، لكن من المتوقع أن يكون ميلتون إعصارا كبيرا وخطرا عندما يصل إلى الساحل الغربي الأوسط لفلوريدا مساء الأربعاء".