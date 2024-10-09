أكسيوس: من المتوقع أن يجري بايدن اتصالا هاتفيا مع نتنياهو الأربعاء حول أي خطط تتعلق بضرب إيران

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن من المتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء حول أي خطط تتعلق بضرب إيران.



ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله: "نريد استغلال المكالمة لمحاولة صياغة حدود الرد الإسرائيلي".



وذكر المسؤول الأميركي للموقع أن واشنطن تريد التأكد من أن إسرائيل تهاجم أهدافا في إيران تكون مهمة لكن ليس مبالغ فيها.