الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية و22 طائرة مسيرة

اعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء إن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية و22 طائرة مسيرة في هجوم شنته خلال الليل.



وأضاف الجيش أن القوات الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة وعادت الطائرة المتبقية صوب الأراضي الروسية.