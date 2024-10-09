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ارتفاع حصيلة الفيضانات في البوسنة إلى 22 قتيلا وأوامر إخلاء جديدة

أخبار دولية
2024-10-09 | 01:55
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ارتفاع حصيلة الفيضانات في البوسنة إلى 22 قتيلا وأوامر إخلاء جديدة
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ارتفاع حصيلة الفيضانات في البوسنة إلى 22 قتيلا وأوامر إخلاء جديدة


ارتفعت إلى 22 قتيلا حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البوسنة الأسبوع الماضي، في حين تسابق فرق الإنقاذ الوقت بحثا عن ستة مفقودين قبل هطول مزيد من الأمطار التي استدعت إصدار أوامر إخلاء جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
     
ومع توقع الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، أمرت الحماية المدنية مساء الثلاثاء بأن يتم فورا إخلاء سكان منطقتي يابلانيتشا وكونييتش، الأكثر تضرراً من فيضانات يوم الجمعة. 
     
وقالت سلطات كانتون الهرسك-نيريتفا إنّ "عدد قتلى الفيضانات في الكانتون بلغ 19".
     
وتم العثور على ثلاثة قتلى آخرين في كانتون البوسنة الوسطى.
     
وشهدت البوسنة الجمعة فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بقطع طرق وجسور وسكك حديد، ممّا أدّى إلى عزل العديد من المناطق عن بقية البلاد.
     
وتواصل السلطات العمل على إعادة ربط المناطق، ولا سيّما قرية دونيا يابلانيتشا الواقعة على بُعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غرب العاصمة سراييفو والتي عانت على ما يبدو من أسوأ الأمطار الغزيرة مما أدّى لعزلها عن بقية أنحاء البلاد.
     
وقالت السلطات إنّ فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ستة مفقودين، اثنان منهم في كونييتش والأربعة الباقون في يابلانيتشا. 
     
وأعلنت حكومة الاتحاد الكرواتي المسلم، أحد الكيانين اللذين يشكلان البوسنة إلى جانب جمهورية صربسكا، حالة الكارثة الطبيعية وأنشأت خلية أزمة.
     
كما تمّ تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي وقد أرسلت أربع دول في المنطقة فرق إنقاذ اعتبارا من نهاية الأسبوع. 
 

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