استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في وقت مبكر من صباح اليوم، أن 12 فلسطينيا على الأقل، بينهم تسعة أفراد من عائلة واحدة، استشهدوا في غارات إسرائيلية على شمال ووسط قطاع غزة.



وأفادت الوكالة نقلا عن مسعفين تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني بأن تسعة أفراد من عائلة واحدة استشهدوا في غارة استهدفت شقتهم في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.



وأشارت الى أن ثلاثة أشخاص بينهم طفل استشهدوا وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.