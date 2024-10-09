الكرملين ينفي ما تردد عن وجود اتصالات بين بوتين وترامب

ذكرت صحيفة آر.بي.سي اليومية أن الكرملين نفى ما جاء في تقارير للصحفي الأميركي بوب وودوارد ذكر فيها عن أن الرئيس الأميركي السابق ومرشح الرئاسة الحالي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرات عدة تصل إلى سبع منذ أن انتهت ولايته الرئاسية السابقة.



ووفقا لملخص لكتابه "الحرب" نشرته صحيفة واشنطن بوست، قال وودوارد إن ترامب أمر مساعده بالخروج من مكتبه في مقر إقامته في فلوريدا في مار إيه لاجو في أوائل عام 2024 حتى يتمكن من إجراء مكالمة هاتفية خاصة مع بوتين.



وقالت الصحيفة اليوم، إن الكتاب لا يصف ما ناقشه الرجلان.



ولدى سؤال الصحيفة للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عما إذا كان ترامب قد تحدث هاتفيا لبوتين، قال: "لا.. هذا ليس صحيحا".



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن حملة ترامب انتقدت كتاب وودوارد ووصفت محتواه بأنه "مفبرك".