إيران ترفض "اتهامات" مسؤول أمني بريطاني ضدها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ترفض "الاتهامات" التي وجهها مسؤول أمني بريطاني ضدها.



ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (إم.آي 5) أن بريطانيا أحبطت 20 مخطط اغتيال محتمل مدعوما من إيران منذ كانون الثاني 2022.