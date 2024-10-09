مقتل فرد أمن سوري وإصابة آخر في غارة إسرائيلية قرب القنيطرة

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في شرطة القنيطرة بجنوب سوريا قوله إن عنصر من الأمن الداخلي قتل وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت المدخل الشرقي للمدينة.