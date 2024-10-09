قياديون من حماس وفتح يلتقون في القاهرة لبحث المصالحة الفلسطينية

كشف مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز أن قياديين من حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيعقدون مزيدا من المحادثات في القاهرة اليوم الأربعاء لبحث المصالحة الفلسطينية.



وذكر طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس أن وفد حماس وصل إلى القاهرة الثلاثاء بقيادة خليل الحية، وهو كبير المفاوضين في حماس ونائب رئيس المكتب السياسي ويقيم حاليا في قطر.



وقال النونو: "اللقاء سوف يناقش العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".



ولم يصدر أي تعقيب بعد من فتح.



وسيكون الاجتماع هو الأول منذ شهور منذ عقدت الحركتان محادثات في العاصمة الصينية بكين في تموز، واتفقتا على خطوات لتشكيل حكومة وحدة. ولم تفلح جولات مماثلة من المفاوضات في الماضي في تحقيق أي تقدم.



