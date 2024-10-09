اردوغان: إسرائيل "منظمة صهيونية إرهابية"

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إسرائيل اليوم، بأنها "منظمة صهيونية إرهابية" بسبب الهجمات التي تشنها على غزة ولبنان، وكرر انتقاده للقوى الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة، بسبب دعمها لإسرائيل.



وذكر اردوغان في حديثه إلى نواب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه، أن تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران في الأيام القليلة الماضية زاد من خطر اندلاع صراع إقليمي.