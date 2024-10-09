الشرطة الاسرائيلية: ستة جرحى في هجمات بالسكين في وسط اسرائيل و"تحييد" المنفذ

أصيب ستة أشخاص بجروح بعدما أقدم مهاجم على طعن مارة في الخضيرة، المدينة الواقعة في وسط إسرائيل، قبل أن يتم "تحييده" كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.



وقالت الشرطة: "هذا حادث إرهابي وقع في أربعة مواقع مختلفة تم خلاله طعن ستة أشخاص" مضيفة أنه تم "تحييد" المهاجم الذي فر على دراجة نارية. وذكر جهاز الإسعاف الإسرائيلي نجمة داود الحمراء أن "عدة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة، إصابات بعضهم خطرة".