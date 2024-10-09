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خدمة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل شخصين في شمال إسرائيل بصواريخ حزب الله
أخبار دولية
2024-10-09 | 08:05
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خدمة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل شخصين في شمال إسرائيل بصواريخ حزب الله
أعلنت السلطات الإسرائيلية أن شخصين قُتلا في بلدة بشمال إسرائيل تعرضت لقصف بصواريخ حزب الله.
وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن رجلا وامرأة قُتلا في بلدة كريات شمونة.
وقال الجيش الاسرائيلي إن نحو 20 قذيفة أُطلقت من لبنان.
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