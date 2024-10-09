الإتحاد الأوروبي يطلق جسرًا جويًا إنسانيًا إلى لبنان

أعلن الإتحاد الأوروبي الأربعاء إرسال ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى لبنان حيث يشتد القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على منصة إكس: "الاتحاد الأوروبي يقف بجانب السكان المتضررين من الأزمة الحالية التي يشهدها لبنان".



وستقلع هذه الطائرات المحملة بمواد أساسية من برينديزي في جنوب إيطاليا ومن دبي. وأشارت المفوضية في بيان إلى أنه يتوقع أن تصل الطائرة الأولى يوم 11 تشرين الأول إلى بيروت.



وسيمول الاتحاد الأوروبي أيضا تسليم المساعدات المخصصة للبنان والتي أقرتها العديد من الدول الأعضاء، بما فيها إسبانيا وسلوفاكيا وبولندا وبلجيكا واليونان وفرنسا، وفقًا للبيان.



وتشمل هذه المساعدات أدوية ومعدات طبية ضرورية لمساعدة اللبنانيين، خصوصًا الأشخاص النازحين.



وهذه المساعدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي هي جزء من المبلغ الإجمالي البالغ 104 ملايين يورو الذي أعلن هذا العام لدعم لبنان.