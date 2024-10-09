وزير الخارجية الإيرانيّ يزور السعودية لبحث الأوضاع في غزة ولبنان

وصل وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي إلى الرياض، وفق ما أفاد الإعلام السعودي الرسمي، لإجراء محادثات بشأن الجهود المبذولة لوقف الهجمات الإسرائيلية على حماس في غزة وحزب الله في لبنان، حسب مكتب عراقجي.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني لدى وصوله إلى الرياض "آمل أن تؤدي هذه المشاورات إلى ظروف أفضل لفلسطين ولبنان وإحلال السلام في المنطقة".

وبثّت قناة "الإخبارية" السعودية مشاهد تُظهر عراقجي وأعضاء الوفد الإيرانيّ المرافق يصافحون وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والفريق السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن عراقجي وبن فرحان بحثا في "المستجدات في المنطقة"، من دون ذكر تفاصيل، فيما أشارت لاحقا إلى أنه التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.