غالانت: الرد الإسرائيلي على إيران سيكون "فتاكا ودقيقا ومفاجئا"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الرد على إيران بعد هجومها الصاروخي سيكون "فتاكا ودقيقا ومفاجئا".



وأضاف غالانت في مقطع مصور نشرته وسائل إعلام إسرائيلية: "من يهاجمنا سيتعرض للأذى وسيدفع ثمنا. هجومنا سيكون مميتا ودقيقا وقبل كل اعتبار فتاكا، لن يفهموا ما حدث وكيف حدث، سيرون النتائج".



وكان قد وصف هجوم إيران الصاروخي في أول تشرين الأول بأنه فاشل.