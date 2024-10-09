قائد الدعم السريع في السودان يتهم مصر بالمشاركة في ضربات جوية على قواته

اتهم الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع في السودان مصر بالمشاركة في الضربات الجوية على قوات المجموعة شبه العسكرية، وذلك في مقطع فيديو مسجل اليوم الأربعاء.



كما اتهم حميدتي القاهرة بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.