البيت الأبيض: إتصال بايدن مع نتنياهو كان مباشرًا وبناءً

أعلنت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء كان "مباشرًا وبناءً" وتضمن محادثات بشأن هجوم محتمل على إيران.



وقالت جان بيير: "استمر 30 دقيقة. كان مباشرًا وبناءً".