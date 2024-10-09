كندا تعلن عن مساعدات جديدة للبنان قدرها 15 مليون دولار كندي

ذكرت وزارة الخارجية الكندية اليوم الأربعاء أن أوتاوا ستقدم مساعدات إنسانية جديدة للبنان قدرها 15 مليون دولار كندي (11 مليون دولار) لدعم المدنيين المتضررين من الصراع هناك.



وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في بيان: "كندا قلقة للغاية من التصاعد السريع للأزمة في لبنان. نتحرك لضمان تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها للشعب اللبناني".



وترفع المساعدات الجديدة إجمالي الدعم الذي تعهدت به كندا للشعب اللبناني إلى 25 مليون دولار كندي.



(الدولار = 1.3697 دولار كندي)