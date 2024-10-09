الجيش الإسرائيليّ يعلن اغتيال ادهم جاحوت في القنيطرة وهو فرد من وحدة “ملف الجولان”

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الجيش الإسرائيليّ “استهدف وقضى في جنوب سوريا على ما سمّاه بالإرهابيّ".

#عاجل جيش الدفاع استهدف وقضى في جنوب سوريا على ارهابي كان يروج لعمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل



🔸اغارت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة القنيطرة، بتوجيه من الفرقة 210، وقضى على الإرهابي المدعو أدهم جاحوت، وهو إرهابي في وحدة “ملف الجولان” التي تعتبر فرعًا لحزب الله في… pic.twitter.com/NEUXTtQKGp — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2024

وقال إنّه كان "يروج لعمليات إرهابية ضد إسرائيل”.وكتب عبر اكس: “اغارت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة القنيطرة، بتوجيه من الفرقة 210، وقضى على الإرهابي المدعو أدهم جاحوت، وهو إرهابي في وحدة “ملف الجولان” التي تعتبر فرعًا لحزب الله في سوريا.”وأضاف “كان الإرهابيّ ينقل معلومات من جهات في النظام السوري إلى منظمة حزب الله، وقام بنقل معلومات أخرى جمعها على الجبهة السورية من أجل تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في هضبة الجولان.”