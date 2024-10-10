إطلاق نار يستهدف شركة إسرائيلية في السويد ولا إصابات



تعرّض مكتب شركة التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية "إلبت سيستمز" في غوتنبرغ لإطلاق نار الخميس، وفق ما أفادت وسائل إعلام، فيما قالت الشرطة السويدية إنه لم تسجّل إصابات.



وقال الناطق باسم الشرطة فريدريك سفيدمير في بيان "تلقينا بلاغا في الصباح عن إطلاق نار على شركة إسرائيلية في كاليباك" في غوتنبرغ، موضحا أنه تم توقيف شاب مشتبه بتنفيذه الهجوم.