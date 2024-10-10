الكرملين: اتساع نطاق الصراع جغرافياً ووصوله إلى لبنان له عواقب كارثية

اعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اتساع نطاق الصراع جغرافياً في الشرق الأوسط ووصوله إلى لبنان له عواقب كارثية على المنطقة.



وأدلى بيسكوف بهذه التصريحات ردا على سؤال عن احتمال تحضير إسرائيل لعمل عسكري في سوريا الحليف الوثيق لروسيا.