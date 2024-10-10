قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط غزة

اعلن مسعفون لرويترز اليوم الخميس إن 16 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة رفيدة التي تؤوي نازحين في غرب دير البلح بوسط قطاع غزة.