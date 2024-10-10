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الكرملين: الاختبارات التي أرسلها ترامب لروسيا كانت في إطار التعاون لمكافحة كوفيد
أخبار دولية
2024-10-10 | 06:30
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الكرملين: الاختبارات التي أرسلها ترامب لروسيا كانت في إطار التعاون لمكافحة كوفيد
أكد الكرملين الخميس أن الولايات المتحدة أرسلت اختبارات كوفيد-19 إلى روسيا في عهد رئاسة دونالد ترامب، لكنه قال إن ذلك كان بمثابة تبادل معدات لمكافحة الجائحة.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على معلومات وردت في كتاب للصحافي الأميركي المخضرم بوب وودوورد سيصدر قريبا أفادت بأن ترامب أرسل لبوتين اختبارات كوفيد-19 بشكل سري في العام 2020 فيما كانت روسيا تعاني نقصا في هذا المجال "كان ذلك عند بداية الجائحة. الاختبارات الأولى لم تكن فعالة، وفي البداية كان هناك نقص في المعدات".
وأضاف "أرسلنا دفعة من أجهزة التنفس الاصطناعي (إلى الولايات المتحدة)... بدورهم، أرسل لنا الأميركيون هذه الاختبارات".
ويعد وودوورد من أبرز الصحافيين المطلعين على خبايا البيت الأبيض، وبرز اسمه بعدما كشف وزميله في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية كارل برنستين فضيحة "ووترغيت" التي أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974.
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