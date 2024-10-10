الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربة على مدرسة سابقة في غزة واستهدفنا مسلحين كانوا يتواجدون فيها

أعلن الجيش الإسرائيلي ان ضربة جوية نفذها اليوم الخميس على مدرسة سابقة في قطاع غزة تؤوي نازحين استهدفت مسلحين كانوا ينشطون داخل المجمع.



وقال الجيش في بيان "قبل الضربة، اتخذنا عدة خطوات لتقليل احتمال إلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخيرة دقيقة واستطلاع جوي ومعلومات مخابراتية إضافية".



