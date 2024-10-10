الهلال الأحمر في غزة يعلن استشهاد 28 شخصا بضربة إسرائيلية على مدرسة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الخميس أن ضربة إسرائيلية على مدرسة في دير البلح في وسط قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 28 شخصا على الأقل.



وقال الهلال الأحمر في بيان "طواقمنا تعاملت مع 28 شهيداً و54 مصاباً جراء استهداف جيش الاحتلال مدرسة رفيدة المجاورة لمقرنا في دير البلح وسط قطاع غزة".



وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه نفذ ضربة جوية "دقيقة" على "إرهابيين في مركز قيادة في مبانٍ كانت تستخدم سابقا" مدرسة.