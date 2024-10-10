الكرملين: قادة 24 دولة والأمين العام للأمم المتحدة سيحضرون قمة بريكس

أعلن الكرملين أنه من المرتقب أن يشارك 24 رئيس دولة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة بريكس التي ستعقد في روسيا من 22 إلى 24 تشرين الأول.



وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري اوشاكوف للصحافيين إن الدعوات الى هذه القمة التي ستعقد في قازان (الفولغا) "أرسلت إلى 38 دولة. وقد أكدت 32 منها مشاركتها بينها 24 ستكون ممثلة على مستوى القادة". وأشار الى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيحضر القمة أيضا.